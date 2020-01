Los bomberos de Madrid rescatan a un perro atrapado en un río

Un destacado dispositivo de los Bomberos de Madrid se movilizó este pasado martes para rescatar a un perro que resbaló con una placa de hielo en La Pedriza, al sur de la sierra de Guadarrama (Madrid,) y quedó atrapado en el cauce de un río.

Tras el tenso trance el dueño del can ha afirmado que su perra está «perfectamente, la han curado con betadine y está mucho mejor. El susto ha sido la ostia, la verdad. Dar muchísimas gracias al grupo de bomberos de rescate, el GERA. Hasta que no te pasa algo a ti, en primera persona, no te das cuenta de que esta gente está muy preparada y hace mucha falta. Miles de gracias porque ha sido un sustazo enorme. Han dado una solución rápida».

El #GERA de #BomberosCM rescató ayer en #LaPedriza un perro que resbaló debido a una placa de hielo quedando atrapado en el cauce del rio ??Precaución en las zonas de umbría pic.twitter.com/enPnnVcoqC ? 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 8, 2020

El propietario del animal llamó muy asustado al servicio de emergencias y en veinte minutos los bomberos madrileños movilizaron a la zona un helicóptero para llevar a cabo las labores de rescate.

Los Bomberos de Madrid, asimismo, aprovechan este suceso para pedir precaución en las zonas de umbría, porque las heladas pueden ocasionar problemas, como en este caso.