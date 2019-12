La Policía investiga cinco casos similares al de Marta Calvo en Madrid, Cataluña e Italia

La Policía Nacional de la Comunidad Valenciana estudia cinco casos en los que podría haberse seguido el mismo modo de actuar que con Marta Calvo, la joven descuartizada en Manuel (Valencia), en lugares en los que se movió el presunto asesino, como Cataluña, Madrid e Italia.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, quien ha precisado que, «ante un 'modus operandi' que puede parecer repetitivo», se están analizando «diversos casos», no solo en la Comunidad Valenciana sino en lugares donde pudo estar el acusado, Jorge Ignacio P.J.

El delegado del Gobierno ha precisado que el jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana ha dado traslado de esta situación a la Policía tanto de Cataluña como de Madrid, y también ha habido contacto con las autoridades italianas.

El objetivo, ha señalado Fulgencio, es que se revisen casos que pueden «tener similitud» con el de Marta Calvo, y si se trata de investigaciones cerradas o archivadas provisionalmente se solicite a la autoridad judicial la reapertura de los procedimientos.

«Esto tendrá una trayectoria de investigación lenta y pausada, hay que hacerlo con las debidas garantías», ha aseverado Fulgencio, quien preguntado sobre si se investiga el papel de la madre del detenido en el caso de Marta Calvo ha contestado que nunca se descartan «posibles colaboraciones» y por ello hay que determinarlo, «no solo de la madre, sino de alguna persona más».

El delegado del Gobierno ha explicado además que en la vivienda de Manuel (Valencia) donde supuestamente fue descuartizada Marta Calvo se hallaron «tres restos biológicos» que han sido remitidos al laboratorio central de ADN de Madrid, para cotejarlos con las muestras que se han tomado a la madre de la joven.

Según ha explicado, estos análisis suelen tardar entre tres y cuatro semanas, pero en este caso se ha determinado que tengan «carácter urgente» , por lo que se espera poder tener «en una semana» los resultados que determinen si los restos pertenecen a la joven.

Sobre la desaparición en Carcaixent (Valencia) de la joven Wafaa, de la que no se sabe nada desde hace un mes, el delegado ha dicho que la Guardia Civil continúa trabajando y que se tiene una línea de investigación «clara» pero no «determinante» según la cual no tendría relación con el caso de Marta Calvo.

El delegado del Gobierno ha afirmado que hay que esperar a que la investigación de este caso siga avanzando, pues están «un poquito más atrasados» que en el referido a Marta Calvo.