«Ofrezco 1.000 euros para el que me diga quién destrozó mis coches en Lloseta»

«Quiero saber quién me rayó por completo mis dos coches en Lloseta. Por eso, ofrezco 1.000 euros de recompensa a quien me pueda aportar algún dato que ayude a la identificación de esa persona».

Un empresario polaco de la construcción, afincado en Mallorca, ha denunciado ante la policía que el lunes por la noche uno o varios desconocidos rayaron totalmente su BMW serie 5 y su furgoneta que estaban estacionados en Francesc de Borja Moll, en Lloseta. «Aún no he ido al taller para que me hagan un presupuesto, porque no he tenido tiempo, pero el BMW hay que pintarlo entero. Lo han rayado por todas partes. En la furgoneta rayaron con tanta fuerza que hundieron la chapa. Arreglarlos me costará unos 2.000 euros», explicó Grzegorz Groniecki.

No es la primera vez que en Lloseta se registran actos vandálicos contra vehículos estacionados. Hace un tiempo pincharon ruedas y el domingo pasado, un día antes de los hechos, otros coches fueron dañados sin motivo. «Me gustaría que alguien que vio a los sospechosos me pudieran aportar información sobre ellos, por eso doy una recompensa de 1.000 euros», concluyó.