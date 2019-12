Valeria Quer no denunciará a su exnovio: «No es una paliza, son daños de diferentes días»

Valeria Quer ha denunciado en su cuenta de Instagram agresiones por parte de su exnovio. La hermana de Diana Quer mostraba en la red social heridas en las manos, en el cuello y en la espalda. Sin embargo, ha anunciado en Telecinco que no tomará medidas legales contra su expareja. «No es una paliza como dicen todos los medios, son daños de diferentes días, meses», ha dicho.

«No es una persona que me haya maltratado», ha asegurado Valeria. Y ha añadido: «No me sale del corazón denunciar, yo no he sufrido malos tratos, han sido unas discusiones que se han podido ir de las manos en diferentes ocasiones».

Según explica la joven, su exnovio «no es un maltratador» sino que ha tenido una «vida difícil». «Se ha reformado, está volviendo a ser una buena persona y creo que todas las personas se merecen una oportunidad y, sobre todo, su familia que no sufra», ha asegurado.

En las declaraciones ha aprovechado para atacar a su madre. «Va de víctima, dice que me busco el mismo tipo de hombres que se buscaba ella, un hombre que la pegaba, pero yo solo he visto a mi madre pegar a mi padre jamás he visto a mi padre levantar la mano a mi madre», asegura.