La madre de Marta Calvo se culpabiliza de la muerte de su hija

La madre de Marta Calvo, desaparecida desde el 7 de noviembre, se siente culpable de la muerte de su hija, según el testimonio ofrecido este lunes en varias cadenas de televisión por Mariano Navarro, psicólogo y portavoz de la familia materna de la joven.

Navarro ha asegurado que los familiares de Marta «están destrozados y agotados y la madre en un lógico proceso de shock. Por recomendación mía y de la policía, la madre está apartada de los medios de comunicación para no ser bombardeada por estas noticias».

Según ha contado, la familia no valora si el asesinato ha sido accidental o violento, «se quedan con que Marta ha muerto. Ahora lo más importante es que encuentren el cuerpo de Marta», ha dicho.

El portavoz ha confirmado que Marta siempre escribía un mensaje de móvil cuando pasaba la noche fuera de su casa. Así que no era normal que la chica no apareciera por su casa después de aquella cita con Jorge Ignacio Palma.



La familia materna reconoce que hasta que no se encuentre el cuerpo de la joven no tendrá descanso y no podrán comenzar un duelo que necesitan.

Tal y como publicó hace días la prensa valenciana la madre de Marta se personó en la vivienda del sospechoso, ya que había recibido, como solía hacer siempre que quedaba con alguien, un mensaje de su hija con la ubicación en la que estaba.

La mujer preguntó a los vecinos y luego se dirigió a las autoridades para presentar la pertinente denuncia de desaparición.