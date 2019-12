Un dirigente del PP en la Colònia de Sant Jordi, juzgado por apedrear a un magrebí

El vocal de Comercio de la Junta de Distrito de la Colònia de Sant Jordi, Miquel Àngel Garí (PP), será juzgado por haber agredido a un ciudadano de origen magrebí residente en ses Salines.

El número siete de la candidatura del PP en las elecciones municipales de mayo y miembro del organismo dependiente del Ajuntament de ses Salines para el gobierno de la citada población costera, si no media acuerdo previo entre las partes, se sentará el martes en el banquillo de los acusados del Juzgado número 1 de lo Penal de Palma por la comisión de un presunto delito de lesiones, tras apedrear el 21 de noviembre de 2018 a un vecino de la localidad; quien, tras ser agredido, se presentó en la Casa Consistorial con una brecha en la cabeza y la cara y ropa ensangrentadas, según testigos.

La abogada de la víctima relata que Garí esperó a su cliente tras una esquina cuando éste cubría el trayecto que separa su casa de su lugar de trabajo. Señala que, sin mediar palabra, le lanzó una piedra que impactó contra el cráneo del ciudadano de origen magrebí, ocasionándole la lesión descrita. Por estos hechos, tanto la acusación particular como la Fiscalía piden para el presunto agresor una pena de dos años de prisión. No obstante, la letrada de la víctima reconoce que la defensa del acusado busca llegar a un acuerdo para que el juicio no llegue a celebrarse.

Este rotativo ha intentado, de forma infructuosa, recabar la versión de Garí sobre los hechos presuntamente delictivos que se le imputan.