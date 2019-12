Un payés denuncia el robo de 15 corderos de una finca de Andratx

Agentes de la Guardia Civil de Calvià se han hecho cargo de la investigación de 15 corderos en una finca de Andratx.

L’amo Tomeu Coll, payés de toda la vida, ha interpuesto una denuncia en la que apunta que es el propietario de un rebaño de ovejas, de unos 59 animales aproximadamente. Las ovejas pastan de forma habitual en una finca de Andratx conocida como Es Rieral, en la carretera MA-1, frente al restaurante Oliu. El sábado, al llegar a la finca se percató de que le faltaban unos 15 corderos de unos 25 o 30 kilos cada uno de ellos de raza rojo mallorquín.

El payés sostiene que la finca está vallada por una protección de algo más de un metro y medio de altura. El precio aproximado de cada cordero puede oscilar entre los 60 y 70 euros. Lo más llamativo del robo es que no ha sido forzado ningún tramo del perímetro de la rejilla del vallado. La finca no cuenta con cámaras de seguridad y el denunciante no sospecha de ninguna persona en concreto.

A partir de ahora, los payeses de la zona no descartan hacer guardias para proteger a sus rebaños.