La víctima de la agresión en un parque de Palma: «Un loco me ha prendido fuego»

«Un loco me ha prendido fuego». Estas palabras repetía sin parar la víctima que ha sido quemada este martes por la mañana en el parque palmesano de Son Peretó. Así lo ha explicado Ana, la empleada de Emaya que le ha salvado la vida y que ha sofocado el fuego del cuerpo de la víctima.

La operaria ha declarado ante la Policía Científica que la mujer repetía sin parar «Un loco me ha prendido fuego. Un loco me ha prendido fuego. Un loco de 55 años moreno me ha prendido fuego».

La mujer agredida tiene quemaduras en el 40 % de su cuerpo, está muy grave y será trasladada del hospital de Son Espases al de Vall d'Hebron (Barcelona). El presunto agresor se encuentra detenido.

Los hechos ha ocurrido a las 10:20 horas de este martes mientras la mujer estaba sentada en un banco y un hombre la roció con líquido inflamable; se trata de dos indigentes alcohólicos.

Al parecer, la víctima y el presunto agresor eran amigos, no pareja, y quedan en el parque para beber; él vive en Son Cotoner y ella en Son Peretó. Sin embargo, un sobrino del presunto agresor ha negado que haya sido su tío el autor de los hechos