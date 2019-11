Denuncian la agresión de un alumno a una menor al partirle la nariz en un IES

Los padres de una menor de 13 años que ha sido agredida por un compañero de clase en el Instituto de Educación Secundaria Alvar Núñez de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera han denunciado este jueves los hechos y han lamentado la inacción del centro ante lo sucedido. Un puñetazo le provocó que le rompiera la nariz y la menor «tiene miedo de que le vuelva a pasar».

En declaraciones a los periodistas a las puertas del IES, el padre de la menor, Javier Barba, ha explicado que el pasado lunes su hija sufrió una agresión mientras estaba en el centro educativo a primera hora de la mañana que, a su juicio, «se podría haber evitado si el instituto hubiera tomado hace tiempo las medidas» oportunas.

De hecho, ha manifestado que incluso esa misma mañana otros alumnos se dirigieron al jefe de estudios para contarles lo ocurrido, si bien ha añadido que éste «los volvió a mandar a clase». «Entendemos que si se hubiera actuado, tanto antes como en el mismo día, nos hubiéramos ahorrado este percance», ha asegurado.

Según Barba, el pasado lunes entraron varios alumnos en un aula y el presunto agresor se «enzarzó en una discusión» con uno de ellos para posteriormente dirigirse a otra menor a la que empezó a «tirar del pelo», si bien «entre todos los alumnos consiguieron separarlos».

No obstante, este menor prosiguió «amenazando con partirle la cara» a dicha alumna, momento en el que la hija de estos padres «salió en su defensa» y fue ella la que sufrió la agresión. «Se volvió, le dio un puñetazo y le partió la nariz», ha explicado el padre, que ha añadido que el jefe de estudios, tras la agresión, le dijo a la menor «por qué le había dicho nada al alumno si sabía cómo es».

En este sentido, ha relatado que las compañeras de clase instaron a la menor agredida a fotografiar los daños que había sufrido y dicha fotografía se la envió a sus padres, que se personaron de inmediato en el centro educativo a pedir explicaciones de lo que había ocurrido y llevar a la menor a un centro hospitalario.

Este padre de familia ha relatado que su hija es «alegre y fuerte», pero se encuentra «regular» y está «muy decepcionada» con el centro educativo. «A mí lo que más me duele es que mi hija me dice que no quiere volver al centro porque le da miedo de que le pueda volver a pasar y el centro siga sin hacer nada», ha subrayado, y ha insistido en que el IES «no ha hecho absolutamente nada».

De hecho, se ha preguntado por qué el instituto no inició el protocolo de actuación que se activa en estos casos «desde el minuto uno» y, aunque ha dicho que no quiere «criminalizar» al menor «conflictivo», pretende que su denuncia sirva para que los centros educativos «pierdan el miedo» a activar los protocolos porque, como ha añadido, esta situación se viene produciendo desde hace tiempo. «No queremos criminalizar al niño sino pedir responsabilidades al centro porque no ha actuado en consecuencia», ha recalcado.

Por su parte, la madre de la menor, Eva Tejero, ha explicado que su hija «lo está pasando mal y tiene miedo» de volver al IES por lo que ha pedido un cambio de centro educativo.

Asimismo, la madre de otra alumna que también ha sufrido agresiones por parte de este menor, Vanesa Ruiz, ha asegurado que el presunto agresor lleva «acosando» a los alumnos «desde septiembre», y ha añadido que ha sido expulsado en alguna ocasión por su conducta.

Esta madre ha subrayado que si el menor sigue acudiendo al centro educativo, su hija no irá al instituto porque «tiene miedo», aunque a diferencia de los padres anteriores sólo ha pedido el cambio de aula de la alumna. Eso sí, ha aconsejado a su hija que «pase de él» al considerar que podría tener «un problema de conducta».

Desde la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz han señalado que en aplicación de la normativa, el centro educativo ha impuesto «una corrección» al menor y han añadido que la inspección educativa ha estado en el IES para «conocer el origen y motivo de la agresión». Además, han ofrecido «apoyo y calma» a las familias del alumnado implicado.

Por último, han explicado que está interviniendo el gabinete de Convivencia de la delegación territorial de Educación. El centro educativo no ha querido hacer declaraciones al respecto.