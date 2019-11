El padre de Diana Quer, ante el juicio: «Hoy se sienta en el banquillo el mal»

El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, ha llegado a primera hora de la mañana de este martes a los juzgados de Fontiñas, en Santiago, para asistir al juicio por el asesinato de su hija. Lo ha hecho solo, visiblemente afectado y dispuesto a reivindicar el «legado de Diana», recordando que «hoy se sienta en el banquillo el mal».

«Es un día muy triste, muy triste», ha dicho, ante la multitud de medios de comunicación congregada ante los juzgados de Santiago, donde ha recordado que «ninguna condena va a devolver la vida» a su hija. «Nosotros sí estamos ya condenados a una cadena perpetua», ha sentenciado.

Así, el padre de la víctima ha afirmado que «lo único» que le queda es «luchar por el legado de Diana», la prisión permanente revisable para este tipo de criminales. «El legado de Diana es mantener la prisión permanente revisable, una ley necesaria que salvará vidas», ha dicho Juan Carlos Quer, que ha confiado en que «la clase política» entienda que «mayoritariamente el pueblo español apoya esta pena».

Ante los medios de comunicación, Juan Carlos Quer ha pedido un «esfuerzo especial» de respeto por Diana, «una niña que dijo no y perdió la vida diciendo no de la forma más cruel». A mayores, ha agradecido el «cariño y solidaridad recibida» del pueblo gallego, que «sintieron y lloraron la pérdida de Diana como si de su propia hija se tratase».

Finalmente, ha destacado el «extraordinario trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado». «El cuerpo de Diana hoy está en un sitio digno y no en un pozo gracias a su trabajo», ha explicado.

Tras recordar que «ellos también lloraron la muerte de Diana», Juan Carlos Quer ha expresado el deseo de que, «antes de que termine este juicio» se le otorguen las condecoraciones y menciones «que fueron comprometidas» a los agentes que trabajaron en la detención de 'El Chicle', una petición que ha traslado al ministro Grande Marlaska.