Juicio por echar bebida en la mesa de un DJ de la Playa de Palma porque no le puso una canción

¿Quién no ha pedido alguna vez su canción favorita al DJ estando de fiesta? Esto es lo que intentó un turista alemán de 31 años la noche del 23 de agosto de 2016 en un conocido establecimiento de la Playa de Palma. La cosa no le salió bien. El pinchadiscos le dijo que esperara. Y el acusado no estaba muy por la labor de aguantar sin que sonara su tema. Vertió sobre la mesa de mezclas la bebida que contenía su vaso, provocando que el local se quedara sin música durante dos horas. Este viernes se ha celebrado el juicio por estos hechos en un juzgado de Palma.

El procesado no se personó en la vista, pero aun así se ha llevado a cabo este viernes. Un encargado del local ha explicado a la juez el momento del incidente. «Se acercó al DJ con un litro de cerveza en la mano, vi como hablaban y poco después echó encima de la mesa la cerveza que llevaba en la mano. Él dijo que se cayó y se derramó la bebida, pero eso es imposible», relató el empleado.

El acto del turista provocó un grave perjuicio al local. Además de la avería de la mesa de sonido, estuvieron dos horas sin música aquella noche. Por ello, la Fiscalía solicita que el acusado abone casi 3.000 euros por los dos hechos; 360 por la reparación de la mesa y 2.591 por el daño económico de no poder reproducir música durante dos horas. Así como el pago de una multa de 720 euros. El germano está acusado de un delito leve de daños. El juicio ha quedado visto para sentencia.