Los familiares del joven degollado en Palma ponen el grito en el cielo: «Queremos que se haga justicia»

Los familiares del joven agredido en el Paseo Marítimo de Palma la noche de Halloween alzan la voz después de que el supuesto agresor esté en la calle. «Y ahora qué, ¿esperamos a que mate a alguien?», se preguntan con rabia e incredulidad los allegados de la víctima, que fue degollada y recibió 17 puntos de sutura en el cuello.

A través de las redes sociales familiares de Juan Antonio Verdera, el chico de 24 años que trabaja como relaciones públicas en un establecimiento de ocio de Palma y que fue atacado y herido con una copa rota en el cuello, piden que «todo aquel que dañe la salud física o mental de alguien lo pague».

«No nos importa si -el agresor- tiene antecedentes o no, si era consciente de lo que hacía o no. No nos importa su raza ni el motivo, nada justifica esta acción», describen. «Basta ya de sentir miedo y no poder estar tranquilos».

El presunto agresor, de nacionalidad marroquí, huyó corriendo del lugar tras golpear al joven, pero agentes de la Policía Nacional lo detuvieron. En el hospital la víctima lo identificó sin género de dudas. Este lunes ha sido entrevistado en el espacio matinal de Antena 3 Espejo público, donde ha hablado de lo sucedido.