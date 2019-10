Un padre atropella a su hija en Manacor porque no le gustaba el novio que tenía

Detenido un padre por atropellar a su propia hija en Manacor porque no le gustaba el novio con el que estaba saliendo. Agentes de la Policía Nacional arrestaron a un hombre, de nacionalidad marroquí, acusado de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa y otro de lesiones. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 18.00 horas del pasado lunes, día 30 de septiembre, en la calle Colón de la capital de la comarca del Llevant.

Una chica, de unos 19 años de edad, iba caminando por la citada vía cuando, de forma sorpresiva, fue arrollada de forma totalmente intencionada por un coche conducido por su propio padre. A consecuencia del fuerte impacto, la joven salió despedida y comenzó a rodar por encima del capó, la luna delantera y el techo hasta quedar tendida sobre el asfalto de la carretera. Acto seguido, el progenitor se bajó del coche, tomó consciencia de lo que había hecho y se marchó.

Unos minutos más tarde, se personaron en el lugar del suceso varias dotaciones de la Policía Nacional y una ambulancia medicalizada del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061) y asistieron a la víctima. Una vez estabilizada, el facultativo ordenó su traslado hospitalario. La joven afectada presentaba varias dermoabrasiones en el brazo derecho y una crisis de ansiedad severa.

Una vez recabada la información en el lugar el suceso y escuchada la versión de la víctima, los agentes responsables del caso procedieron al arresto de presunto autor de la agresión.

En su testifical, la hija reconoció, sin dudas, que la persona que le atropelló había sido su padre y que lo hizo porque no le gustaba su actual novio. De hecho, desde que tuvo conocimiento de que su hija mantenía una relación sentimental seria con un joven las amenazas no cesaron de producirse.

«Si sales con ese chico te voy a matar. Vuelve a casa y deja a ese hombre», le repetía una y otra vez el padre antes de agredirla. A pesar de haber sido atropellada, la hija se negó a cursar denuncia contra su padre.

El novio

Los investigadores lo tienen muy claro. Al padre detenido por atropellar a su hija no le gusta su yerno. El novio es un marroquí de 30 años, es decir, once más que la víctima, que tiene 19 años recién cumplidos. El progenitor, visiblemente enfurecido, atropelló a su propia hija porque ésta se había ido de casa para estar con un hombre mucho más mayor que ella. La joven no quiso denunciar a su padre, pero el relato de los testigos resultó determinante.