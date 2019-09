Una mujer denuncia a su expareja por secuestrar a su bebé en Felanitx

Fátima acudió el día 4 de septiembre a las 17.00 horas en Felanitx, su lugar de residencia, al pediatra junto a su hija de diez meses. Aquel día decidió que le acompañara su expareja y padre de la bebé. Todo parecía transcurrir con normalidad. Era una visita rutinaria. Tras salir del centro médico, el varón le pidió a la madre dejarle la niña para que viera a su abuela. Ella accedió. Y desde ese día no ha vuelto a saber nada de la pequeña. Se pasó la noche llamando a su ex, desesperada, pero no obtuvo respuesta.

Tras varios intentos fallidos y desesperados por hacer entrar en razón a su exmarido, la mujer puso una denuncia en los juzgados de Manacor. La abogada de la mujer, Carina Barroso de LexLitis Abogados, explica que ofreció a la representante legal del hombre «alcanzar un acuerdo, la custodia compartida, o guardia y custodia y a todo nos han dicho que no», subraya. La víctima vive en la vivienda familiar, propiedad de su exmarido. Esta le ha hecho saber al hombre que si ese es el problema abandona la casa de inmediato. Pero ni con esas. El padre sigue oponiéndose a devolverle la niña a su madre.

Ambos tuvieron a la menor cuando ya estaban separados, por lo que no existe ningún régimen de visitas ni manutención. La mujer trabajaba de cocinera en el restaurante de una cuñada, pero perdió su empleo. «Su exmarido le dijo a su hermana que la despidiera y no tuviera ingresos», apunta la abogada. «Sabemos que la Justicia va lenta, pero ahora tememos que le quiten a la niña porque no tiene recursos y él sí los tiene». Mientras, Fátima no sabe nada de su hija.

Concentración

Este miércoles a las 11.00 horas está prevista una concentración en las puertas de los juzgados de Manacor para reclamar justicia y que Fátima pueda recuperar a su bebé. En las últimas horas, la mujer ha visto como su exmarido le ha cortado la luz, la televisión y hasta le ha dejado una rata muerta en la puerta de su casa.