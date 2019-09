A juicio una mujer de 72 años por dañar barbacoas en una tienda de Palma

Una mujer de 72 años se enfrenta a una multa de 3.600 euros por pintar con spray unas barbacoas de exposición en una conocida tienda de Palma. El ministerio público pide además que indemnice con 1.675 euros al representante legal de la empresa por los daños ocasionados.

Los hechos se remontan al verano de 2018. La mujer adquirió en el establecimiento una tapa de inodoro. Días después fue a devolverla esgrimiendo que no era de su agrado. Una empleada revisó el producto y comprobó que había sido abierto. Le informó de que no podrían devolverle el dinero. Esto a la acusada no le sentó nada bien y marchó del lugar.

Dos horas después regresó al lugar. Pero no llegó ni entrar a la tienda. Sacó un spray del bolso y, ante la atónita mirada de decenas de clientes que en ese momento se dirigían al comercio, empezó a pintar las barbacoas de exposición que se encontraban junto a la puertas automáticas del establecimiento. Los testigos avisaron de inmediato de lo que acababan de presenciar.

Su actuación quedó grabada en las cámaras de seguridad del comercio, que denunciaron los hechos ante la Policía Nacional. La imputada se expone a una multa de 3.600 euros por un delito de daños.

El juicio se celebrará en los próximos días en los juzgados de Vía Alemania de Palma.