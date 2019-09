Una turista se rompe la nariz intentando saltar una papelera en Magaluf

Una turista británica se ha roto la nariz al intentar saltar una papelera en Magaluf. La joven de 24 años fue grabada por unos amigos, todos ellos en estado ebrio, mientras intentaba llevar a cabo tal hazaña.

Como puede verse en el vídeo que ha publicado Daily Star, la chica se cae de cara al suelo al intentar dar el salto. Después, intenta levantarse con la cara ensangrentada. «La segunda noche después de haberlo hecho, me quedé y encendí la televisión y sentí pena por mí misma en mi habitación. Después de eso, volví a salir», ha asegurado la joven.

La joven dijo que quería imitar a su sobrino de 18 años. «Estuvimos allí durante aproximadamente tres horas y consumimos bastante alcohol», añadió.

Una vez regresó a Reino Unido, la turista visitó a un médico y tendrá que ser operada de la nariz.

Brit in Magaluf breaks nose just 3 hours after arriving when stunt goes wronghttps://t.co/ahpQqHQ0yh pic.twitter.com/f7C4qVJHQE