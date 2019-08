La madre del británico fallecido en Magaluf: «Aquella llamada es la peor pesadilla que uno puede imaginar»

La madre de Freddie Pring, el joven británico fallecido este mes de junio en Magaluf tras precipitarse desde el balcón de su hotel, ha visitado Mallorca. En un reportaje de la BBC, Heather Pring asegura aún no poderse creer lo que le ocurrió a su hijo. Frente al bloque de apartamentos, señala el lugar desde donde cayó el joven, un jugador de rugby de 20 años «pasional, leal y respetuoso».

A mum whose son died after falling from a balcony in Magaluf is warning people to look out for each other while on holiday.

Freddie Pring went to Majorca on a work trip, but died after falling from a balcony at a hotel.https://t.co/ip8BsoVgag