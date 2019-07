La madre del británico fallecido en Magaluf recauda dinero para ayudar a otros deportistas

La madre de Freddie Pring, el joven británico de 20 años que murió el pasado junio tras caer de un segundo piso en Magaluf, y cuya noticia revivió debido a las polémicas declaraciones realizadas en Twitter por su novia respecto a las causas del fallecimiento, ha anunciado que recauda dinero para ayudar a otros deportistas.

«Me gustaría que otros pudieran ... ya saben, quienes necesitan ayuda o necesitan un poco más de apoyo para poder acceder a los fondos y desarrollar sus habilidades deportivas», ha explicado la madre a la BBC.

The mother of a man from Watchet who died after falling from a balcony in Majorca has set up a memorial fund.



20 year old Freddie Pring was a member of Minehead Rugby Club. Heather Pring wants the memorial fund to help other sportsmen and women fulfill their potential. pic.twitter.com/GMOVobTyou