Archivada la causa contra el conductor del Ferrari sancionado con 500 € y seis puntos

La juez de guardia de Ibiza ha archivado la causa penal sobre el conductor de un Ferrari que la noche del domingo protagonizó un estrambótico episodio al circular por la ‘milla de oro’ de Ibiza portando una mujer desnuda sobre la carrocería del deportivo.

El conductor, un empresario albanés de 47 años con residencia en la isla, fue localizado el miércoles por la Policía Local de Ibiza, que le acusó de un delito contra la seguridad viaria por conducción temeraria.

No hay delito

Según señalaron ayer fuentes judiciales, el caso no tendrá más recorrido penal, ya que el fiscal no apreció un peligro concreto para la mujer o la seguridad viaria, según se desprende de la declaración del taxista que circulaba inmediatamente detrás del Ferrari.

Este conductor, que fue sancionado por la Policía Local porque en las imágenes captadas por un viandante se aprecia cómo iba grabando la secuencia, apuntó que cuando el coche cogió velocidad la mujer ya iba sentada en el asiento.

La juez de guardia dio carpetazo al caso y, por lo tanto, el conductor sólo hará frente a la sanción administrativa impuesta por la Policía Local: retirada de seis puntos del carnet de conducir y multa de 500 euros, una cantidad que puede quedar reducida a 250 euros.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo y fueron grabados por varias personas que se toparon con la estampa que circuló durante varios minutos por la denominada ‘milla de oro’ de Ibiza.