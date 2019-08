Muere en extrañas circunstancias el chef de un prestigioso restaurante neoyorquino

El chef de un prestigioso restaurante de Nueva York, Andrea Zamperoni, de 33 años, fue hallado este jueves sin vida en extrañas circunstancias después de haber estado desaparecido durante cinco días, informaron los medios locales.

El cuerpo de Zamperoni, jefe de cocina en el Cipriani Dolci de Gran Central Station, en el centro de Manhattan, fue encontrado envuelto en una sábana en un hotel del distrito de Queens, que según la emisora abc7 es conocido por ser un local al que acuden prostitutas y drogadictos.

Los detectives llegaron al lugar tras recibir información de un ciudadano, y fueron recibidos por una mujer desnuda que les mostró dónde se encontraba el cuerpo del joven, de origen italiano.

El pasaporte del fallecido fue encontrado en su residencia, cerca del lugar en el que fue localizado su cadáver, que fue identificado por dos de sus hermanos, recién llegados de Londres, y que será sometido a una autopsia para aclarar los motivos de su muerte.

Zamperoni, que llevaba trabajando para la cadena de restaurantes de lujo Cipriani desde 2008, se había trasladado a Nueva York el pasado mes de abril, y fueron sus compañeros de trabajo los que denunciaron su desaparición el pasado lunes, tras haber sido visto por última vez el día de antes.

«Tristemente hemos sabido que Andrea Zamperoni, un respetado y querido miembro del equipo Cipriani durante muchos años y que desapareció el domingo, ha sido encontrado sin vida», aseguró el restaurante en un comunicado.

«Confiamos en que la Policía de Nueva York invierta todos los esfuerzos en investigar y aclarar esta trágica situación», agregó el texto, en el que se describe al chef como «responsable, de buen corazón, amable y muy trabajador».

#Missing🚨 please help us find Andrea Zamperoni who was last seen leaving work on 8/17 at 10pm. He is 5’9”, 190lbs and resides in #Elmhurst If seen please call 9-1-1 @NYPDMissing @NYPDQueensNorth pic.twitter.com/EqW8w534iE