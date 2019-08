La fallecida en Alaró era hija de una empresaria británica

La turista británica que falleció ahogada este martes en una piscina de Alaró ha sido identificada como Josie Clacher. Tal y como han informado este miércoles medios de comunicación británicos, la joven de 18 años era hija de Rachel Clacher, una importante empresaria del Reino Unido.

Josie se hospedaba junto a su familia y un grupo de amigos en una casa de la calle Puig de sa Comuna. La chica se dirigió a la piscina para darse un baño por la mañana y, por causas que todavía se investigan, se ahogó.

La víctima estudió en el prestigioso internado Moreton Hall, cerca de la villa inglesa de Oswestry en el norte de Shropshire. Su madre es conocida por fundar junto con su hermano Ed Reeves la empresa Moneypenny, un servicio de contestador telefónico internacional.

Moneypenny Founders Daughter: Josie Clacher Biography, Wiki, Age, Family, Net Worth, Twitter, Instagram, Facebook, Cause of Death, Fast Facts You Need to Know https://t.co/jeVH1lEftm pic.twitter.com/EijPsnrdak