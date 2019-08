Joana María Adrover: «Tenemos menos policías que hace 10 años y mucha más población»

«Tenemos menos policías que hace 10 años y mucha más población y turistas. Lo ideal sería poder contratar a 350 agentes e incorporarlos a la plantilla, pero hay que ser realistas. Por ese motivo, hemos creado 120 plazas y cada año iremos sacando a concurso nuevas oposiciones hasta llegar a los niveles de hace unos años». Así de clara y rotunda se ha mostrado este jueves la regidora de Seguretat Ciutadana de Cort, Joana Maria Adrover, en el transcurso de un improvisado encuentro con los medios de comunicación realizado en el cuartel de San Fernando.

Tras 53 días de apagón informativo por parte del Gabinete de Comunicación de la Policía Local de Palma, la regidora la concejala se comprometió a consolidar de nuevo las ruedas de prensa de forma periódica e informar puntualmente a los medios de comunicación sobre las actuaciones más destacadas del Cuerpo en un ejercicio de transparencia.



Del mismo modo, Adrover abordó los diferentes temas de actualidad. En referencia a la comisaría de policía de Son Gotleu, la regidora confirmó que había mantenido una reunión con su homóloga del área de Infraestructuras y podía anunciar que «los expertos han realizado un informe técnico donde explican que las instalaciones de la Policía Local, ubicadas en el Casal de Barri de Son Gotleu, no han sufrido daños estructurales. Eso significa que, en breve, se licitarán las obras para poner en marcha de nuevo esta comisaría», añade.



En otro ámbito de temas, la máxima responsable de Seguretat de Cort, reconoció estar «muy preocupada» por la situación de colapso del depósito de vehículos de Son Toëlls y, afirmó que «ya estamos trabajando para dar una solución urgente a la problemática. En los próximos días un total de 120 coches serán enviados a desguaces privados y ya estamos ultimando una nueva remesa de unos 100 vehículos más para tratar de paliar el problema en la mayor brevedad posible».



En referencia a la Unidad Canina, la regidora lo tiene muy claro: «A la semana de acceder al cargo, el jefe de la Policía Local y un mayor me presentaron un informe done me explicaban que, desde hacía cuatro años aproximadamente, la citada unidad no tenía apenas actividad. Al ver que sólo hay tres perros y tres policías, me pareció correcta la decisión de suprimir el servicio. Para ello, la condición imprescindible era que se diera un buen destino a los canes. El decreto lo firmaré cuando tenga las garantías de que los animales estarán bien».



Catalán

«Estamos a la espera de que se publique en el BOIB las bases del concurso del nuevo jefe de policía. Se trata de un concurso oposición abierto a todo el mundo, pero de libre designación. Los requisitos básicos son tener el B2 de catalán, ser funcionario A1 y demostrar una serie de años como policía», concluye Adrover.