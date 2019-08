La inspectora jefa de la UFAM carga contra Sonia Vivas y le acusa de tergiversar la realidad

Duro enfrentamiento en Twitter entre Sonia Vivas, regidora de Justicia Social, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Palma y Janka Jurkiewicz, inspectora de la UFAM (Unidad Familia Mujer) de la Policía Nacional.

Todo nace cuando la regidora de Cort, el pasado viernes, colgó un polémico tuit en su perfil de Twitter donde decía textualmente: «Una víctima de violencia machista llevó a sus hijos al hospital con crisis de ansiedad porque no querían ir con su padre maltratador. Los médicos los ingresaron. La policía la detuvo a ella por haberlos raptado. Llorando me lo ha contado. Nos atenta el Estado».

Una víctima de violencia machista llevó a sus hijos al hospital con crisis de ansiedad porque no querían ir con su padre maltratador.Los médicos los ingresaron. La policía la detuvo a ella por haberlos raptado.Llorando me lo ha contado. Nos atenta el Estado. — Vivas (@SoniaVivasRive3) August 1, 2019

Unos minutos más tarde, la inspectora jefa de la unidad policial especializada en defensa de las mujeres y menores del Cuerpo Nacional de Policía, le contestaba: «Conozco el caso de primera mano y no me parece decente tergiversar los hechos como los estás haciendo. Creo en la lucha contra la violencia de género, pero no en las mentiras, y menos en la manipulación de los niños».

Conozco el caso de primera mano y no me parece decente tergiversar los hechos como lo estas haciendo. Creo en la lucha contra la violencia de género, pero No en las mentiras, y menos en la manipulación de los niños. https://t.co/4pO7gGKbre — Janka Jurkiewicz (@JankaPalma) August 2, 2019

A partir de ese instante, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) salió en defensa de la inspectora: «Si Janka hace este comentario estamos convencidos de su veracidad. La manipulación y desinformación es uno de los peligros en la redes sociales».

Sonia Vivas, regidora y conocida activista, no es la primera vez que genera polémica con sus tuits. En la actualidad, la concejala podemita cuenta con 54.300 seguidores en Twitter.