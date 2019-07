Penalva: «Si este nos falla, nos vamos a la mierda»

Esta es la segunda entrega de la serie Los whatsapps del escándalo, como continuación a la primera parte publicada este domingo. En ella se ve cómo los mensajes muestran el trato especial a determinados testigos y cómo se busca asegurar sus declaraciones pese a que generan dudas.

El testigo protegido 29 vuelve al juzgado a presentar otra denuncia. El juez Penalva estalla: «Le van a tomar por loco. En esta causa están todos taraos. Pero qué hartazgo. No hay un testigo como Dios manda». Las conversaciones entre el magistrado, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los policías del Grupo de Blanqueo echaban humo tras el giro de una de las testigos estrella: ‘la madame’. A finales de 2017, el descubrimiento policial de que era una mentirosa en serie sembró dudas sobre el resto de testigos protegidos. Uno de los que ya tenía un papel relevante, el 29, excamarero de Tito’s, se convirtió en la joya de la corona. Uno de los policías expresó dudas: «Del 29 al 100 por 100 no me fío». El juez le responde: «Espero que no, porque si éste nos falla nos vamos a la mierda».

La agenda de la ‘madame’

La agenda de la ’madame’ que recogía supuestamente las citas del burdel que gestionaba y delataba a Rodríguez y Gijón finalmente también quedó en duda: «No pensaba que la agenda cantara tanto», reconoce un policía. «No pueden pasar siete meses de una anotación a otra», comprueba. También el grupo reacciona cuando se constata que la otra persona que escribía esas notas llevaba muerta años: «La testigo está un poco abatida por meter la pata. Le he dicho que venga otro día a hacer la declaración y arreglado. Pondremos remedio y punto», dice el juez.

El trilero

La declaración más polémica de la causa es la del trilero, que fue denunciada ante el TSJB. Un informe policial ya incorporado analiza los mensajes que se enviaron, en los que el fiscal Subirán decía «estáis chivándole las respuestas». Los abogados se plantaron y se marcharon de esa declaración. Antes hubo otros mensajes: «Chicos, que repasen las declaraciones. Fundamental». Sobre el plante, el juez sostiene: «Da igual, la declaración vale sí o sí». Sin embargo, un policía no las tiene todas consigo: «Como testigo no vale nada».