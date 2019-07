Tiroteo en un centro comercial de San Francisco

Al menos cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas de bala, este martes después de que un hombre abriera fuego en un centro comercial en un suburbio de San Francisco, y más tarde huyera aparentemente en un tren, según ha informado la Policía.

Dos personas han sido trasladadas al Hospital General de San Francisco con heridas de bala en condición estable, según ha señalado el jefe de Policía de San Bruno, Ed Barberini.

«Fue un acto sin sentido», ha manifestado Barberini, añadiendo que abrir fuego en un centro comercial lleno de gente muestra «un verdadero desprecio por la vida humana».

WATCH LIVE: Coverage of #activeshooter investigation at #TanforanMall in #SanBruno ; @SanBrunoPolice at the scene https://t.co/JKbEZ8Ed8t pic.twitter.com/HTwyLHbuev

Otras dos personas han sido atendidas en el lugar de los hechos por heridas leves que han sufrido al huir de los disparos.

Barberini ha indicado que la Policía está buscando a un hombre armado o posiblemente dos que podrían haber huido del lugar en un tren con destino a Oakland.

El centro comercial de San Bruno, que se encuentra al sur de San Francisco, se ha cerrado tras el tiroteo, según ha indicado la Policía a través de su cuenta en la red social Twitter.

Armed officers head into 12th St. BART station in #Oakland as police cleared a train searching for possible suspects related to #SanBruno #Tanforan shooting. @SFBART says the station is now OPEN https://t.co/RzGTpPHTdE pic.twitter.com/qW4gXo7GDn