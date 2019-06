Sindicatos policiales: «El Govern no puede subvencionar un libro que apoya un golpe de Estado en Cataluña»

La publicación del libro On és l?Estel·la, editado por Comanegra sigue generando polémica. Tras el aluvión de críticas generado en el seno de la Jefatura Superior de Policía, dos de los principales sindicatos policiales visitan el programa Ley y Orden de Ultimahora.es

Manuel Pavón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el inspector jefe José María Manso, del Sindicato Profesional de Policía (SPP), cargan duramente contra el Govern balear al que acusan de «dar escusas del mal pagador». Si en lugar de ensalzar al independentismo el libro hablara de Franco seguro que no lo hubieran subvencionado. No se puede pagar con dinero público un cómic que insulta y ofende a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que sucedió el 1-O en Cataluña fue un golpe de Estado», comenta Manso.

Los sindicatos policiales SUP, CEP, UFP y SPP presentaron el pasado viernes una denuncia contra el Govern ante la Fiscalia de las Islas Baleares. Las organizaciones piden que se analice el contenido del polémico cómic de Toni Galmés, ante la posibilidad de que pueda incurrir en un «ilícito penal por su financiación pública».