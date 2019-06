El atropello de un perro paraliza el tranvía de Zaragoza

Un tramo del tranvía de Zaragoza ha resultado afectado durante media hora después de que un perro se quedara atrapado bajo un convoy, lo que ha obligado a activar un servicio alternativo de autobuses y taxis entre las paradas de los Olvidados y Mago de Oz, en el barrio de Valdespartera.

El resto del recorrido no se ha visto afectado, han precisado desde Los Tranvías de Zaragoza a Europa Press. Por lo que se refiere al can, de pequeño tamaño, dos vehículos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza se han desplazado hasta el lugar y han elevado el tranvía con almohadillas, liberando al animal, que no estaba herido, han comentado desde el consistorio de la capital aragonesa.

A continuación, lo han entregado a su dueño, de quien se había escapado. El incidente ha tenido lugar entre las calles 'Un americano en París' y 'La ventana indiscreta', entre las 9.00 y 9.30 horas, momento a partir del cuál el tráfico ha quedado restablecido en ese tramo.