Un niño de 11 años, herido grave por las hélices de un barco en Cabrera

Accidente en Cabrera. Un niño de 11 años tuvo que ser evacuado a Son Espases tras sufrir heridas en ambas piernas por la hélice de una embarcación en aguas del archipiélago.

Los hechos sucedieron el pasado martes y se recibió el aviso en los servicios de emergencias a las 15.42 horas.

El parte facilitado por el 061 indica que el menor sufrió heridas inciso-profundas en sus miembros inferiores.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado que el niño, de nacionalidad rusa, se encontraba en el agua en el momento en el que la lancha de ocho metros que había alquilado su familia para pasar el día en el mar se puso en marcha para volver a tierra. No se percataron de que el menor no estaba a bordo y fue arrollado por la hélice. Esta misma embarcación le trasladó a Cala Santanyí, desde donde fue evacuado en ambulancia hasta Son Espases. Permanece ingresado en estado grave en Pediatría; no se teme por su vida.