Un mallorquín muere en un choque en Albacete tras ir al entierro de su suegra

Un mallorquín de 58 años falleció días atrás en la carretera de Requena, en Albacete, en una colisión frontal con otro vehículo en la que también resultaron heridos de gravedad su mujer y sus dos hijos. La familia se había trasladado a la Península para acudir al entierro de su suegra y en el momento del accidente regresaban a la Isla.

La señora, de 96 años, acababa de fallecer y decidieron enterrarla en su tierra, cerca de Albacete. La familia, que reside en una finca próxima a Palma, viajó para asistir al sepelio y a primera hora de la mañana, a las 7.06 horas, ocurrió el siniestro en la Nacional 322, la carretera de Requena. El coche en que viajaban el matrimonio y sus hijos chocó frontalmente contra otro a la altura del kilómetro 361,2, junto al parque industrial Romica, en Albacete.

Además de los dos vehículos implicados, tras la brutal colisión una ranchera se estrelló contra uno de ellos y ese tramo quedó bloqueado, con los turismos convertidos en un amasijo de hierros y siete heridos. La central del 112 recibió varias llamadas de otros conductores, que aseguraron que dos de los coches se estaban incendiando. Los primeros en llegar fueron agentes de la Policía Local, que pidieron apoyo dada la magnitud del choque. En poco tiempo acudieron bomberos, guardias civiles de Tráfico (que se hicieron cargo del atestado) y ambulancias, que empezaron a atender a las víctimas. J.M.P.P., que viajaba en la parte de atrás del vehículo, ya había fallecido, y no pudieron hacer nada por él. Su esposa e hijos fueron hospitalizados, al igual que los otros heridos.

La vía, a esa altura, quedó completamente bloqueada y hasta que los equipos de emergencia no acabaron de trabajar y las grúas no retiraron los tres vehículos siniestrados no se reabrió la circulación. El tráfico fue desviado para evitar retenciones.