Los afectados por la estafa inmobiliaria: «Estamos eufóricos, siempre confiamos en la Guardia Civil»

El grupo de WhatsApp que comparten numerosos afectados por la estafa inmobiliaria no dejaba de sonar y vibrar este miércoles por la tarde.

«Estamos eufóricos, siempre confiamos en la Guardia Civil de Algaida, que ha hecho un gran trabajo, y en nuestro abogado, Tomeu Salas», explicaba por teléfono Pilar Reyes, una de las víctimas. «Hasta que no lo vea no me lo voy a creer», comentaba.

Y es que la detención en Bogotá de Carlos García Roldán, el cerebro de la mayor estafa inmobiliaria de Baleares, ha causado un gran revuelo entre las más de 200 personas afectadas.

García Roldán escapó en mayo, cuando empezaron a interponerse las primeras denuncias por estafa en la venta de casas y promociones fantasma. Los investigadores sabían que el líder de la macroestafa inmobiliaria estaba escondido en Colombia. Pero no fue hasta este pasado miércoles cuando fue detenido.

Los dos agentes de la Guardia Civil desplazados en Colombia están a la espera de una comisión rogatoria para poder hacerse cargo de García Roldán una vez que la policía colombiana haga entrega del detenido y pueda ser trasladado a Mallorca. Las autoridades españolas ya han iniciado los trámites para solicitar su extradición a Palma.