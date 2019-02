Cazan un patinete circulando en contra dirección en la Gran Vía de Barcelona

La polémica por la presencia de patinetes en las ciudades no cesa y las imprudencias que cometen algunos usuarios no hacen más que disparar las alarmas. Es el caso de una grabación que circula por las redes sociales en las que se aprecia como uno de estos vehículos circula en contra dirección por los túneles de la Gran Vía de Barcelona.

En la grabación que ha sido difundida se aprecia como el patinete pasa por la derecha de un autocar en sentido contrario en el interior del túnel de la Gran Vía. El vídeo ha sido compartido por un guardia urbano en Twitter y ha señalado que «la gente quiere muy poco a su propia vida... Un patinete bajo el túnel de la Gran Vía en contra dirección...».

Si algú sap qui és el responsable del vídeo que m'ho digui per citar-lo, ja que em va arribar per xarxes socials i no se qui es l'autor. https://t.co/r7H4A0gCgA