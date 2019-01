La pareja del hombre despeñado en Palma: «Discutimos, pero no me estaba pegando»

«Es falso que me estuviera pegando. Discutimos, como cualquier pareja, y los vecinos escucharon gritos y llamaron a la policía». La compañera sentimental del hombre que se despeñó el martes por la noche de un piso del casco antiguo de Palma negó a Ultima Hora que se trate de un caso de maltrato machista.

Tal y como adelantó este miércoles este diario, poco antes de las once de la noche dos vecinos llamaron a los servicios de emergencia por un supuesto episodio de agresión machista en esa casa y cuando los agentes estaban de camino, el acusado intentó bajar por una ventana a la calle y se cayó. Su estado es gravísimo. «Él se había tomado unas copas fuera y al volver le dije que durmiera en el sofá, porque estábamos enfadados. Es verdad que hubo gritos, pero los vecinos lo malinterpretaron. No me puso la mano encima. Lo que pasa es que es un piso pequeño y todo se oye, y los vecinos se alarmaron», relató la mujer.

La Policía Nacional, en su informe, especifica que algunos vecinos acudieron al piso para ayudar a la mujer y retuvieron «verbalmente» al varón, porque la policía estaba de camino. El hombre, sin embargo, se metió en el piso y comenzó a descolgarse por una ventana, con tan mala suerte que cayó y se golpeó violentamente la cabeza. «No sé qué quería hacer, no lo entiendo. Escuché la ventana del balcón que se abría. Luego un golpe en la calle y un grito. Cuando me asomé, él estaba en el suelo. La policía aún no había llegado», añadió la mujer.

El empresario inglés, que es muy conocido y tiene amistades entre actores internacionales y celebrities, seguía este miércoles en la UCI de un hospital palmesano, en estado gravísimo. Le han realizado un TAC craneal para evaluar sus lesiones.