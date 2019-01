Dos años de prisión por agredir a un turista con un palo en Llucalcari

Un juzgado de Palma condenó a dos años de prisión este miércoles a un hombre, de nacionalidad española, por agredir armado con un palo a un turista en Llucalcari.

El acusado reconoció los hechos y se declaró culpable de un delito de lesiones con objeto peligroso. La magistrada dictó sentencia ‘in voce’. En concepto de responsabilidad civil, tendrá que abonar una indemnización de 1.950 euros a la víctima.

El incidente, tal y como detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, se remonta a la tarde del 18 de agosto de 2017 en la localidad de Llucalcari. La víctima, mientras realizaba una maniobra con su vehículo, dando marcha atrás, rompió un plato de cerámica que adornaba la fachada de la casa del acusado. El hombre presenció todo. Salió de su vivienda portando un palo. En el momento en el que el turista se apeó para ver qué había ocurrido, la emprendió a golpes con él, causándole una luxación en el hombro izquierdo, una herida incisocontusa en la mano derecha. Por todo ello requirió tratamiento médico. Tardó en curar sus heridas 45 días, 30 de los cuales estuvo de baja en su trabajo.

El procesado, asistido por el letrado Toni Oliver, se exponía a una petición de dos años y seis meses, que finalmente quedó en dos años tras el acuerdo de conformidad a la que llegaron las partes antes de la celebración de la vista.

La defensa pidió la suspensión de la pena, a lo que no se opuso el Ministerio Público. Así, el procesado no ingresará en prisión con la condición de no volver a delinquir en dos años y a hacer frente a la responsabilidad civil por el daño ocasionado al perjudicado, que asciende a 1.950 euros.