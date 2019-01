El hijo de uno de los tripulantes desaparecidos: «Sólo pido que les salgan a buscar ya»

«Son tres hombres desaparecidos en el mar desde hace dos semanas. ¿No es esto suficiente? Sólo pido lo humanamente lógico: que los servicios de emergencia salgan a buscar a mi padre y a sus dos amigos ya. El tiempo se acaba». Álvaro Aguirre, el hijo de uno de los tres tripulantes desaparecidos tras zarpar en velero de Palma, ha criticado este sábado que «no se está haciendo nada» y ha pedido más medios.

Tal y como ha adelantado en primicia Ultima Hora, Álvaro Aguirre Presa, de 67 años, Antonio Pérez Carrasco, de 66, y Fernando Mogica Muñoz, de 48, pasaron la noche del 3 al 4 de enero en un hotel cerca del Club de Mar, en Palma, y el día 5 zarparon a bordo de un velero alquilado, llamado «Dream Land».

Desaparecidos

Los tripulantes del velero, desde ese día, no responden a las llamadas que está realizando Salvamento Marítimo al equipo VHF que lleva instalada la embarcación y que forma parte del sistema mundial de socorro y seguridad marítima. Además, ninguna de estas personas ha empleado el referido equipo para lanzar una llamada de socorro ante cualquier situación adversa.

Tampoco se ha activado automáticamente la radio baliza por satélite que lleva el velero, que habría emitido una señal a cualquier centro de salvamento del mundo en caso de que hubiera volcado o se hubiera hundido, facilitando así su ubicación. Y no ha sido activada manualmente la baliza por parte de la tripulación para advertir de cualquier percance. «Yo no sé qué ha podido pasar, pero lo quiero es que no pierdan una hora más sin salir a buscar. Por mar o aire», concluyó desde Eivissa Álvaro Aguirre.