Hila: «El juez Penalva y el fiscal Subirán me pusieron entre la espada y la pared»

José Hila, el que fuera alcalde de Palma y ferviente colaborador de la Fiscalía Anticorrupción durante la fase inicial de la investigación de la trama de corrupción policial, rompe su silencio y se sincera.

«Mi relación con el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán era estrictamente profesional. Como alcalde me convertí en colaborador de la investigación y algunas veces iba a verlos (a juez y fiscal) y otras venían ellos a verme a mi para ver como estaban las cosas», señala Hila. El actual regidor de Urbanismo de Cort reconoció haberse sentido presionado. «En algunos momentos me sentí entre la espada y la pared. Por parte de ellos y de otros. Es normal. Yo era el alcalde con un caso de corrupción como no ha existido otro en esta ciudad y me sentía muy presionado», afirma el socialista.

José Hila defiende que tomó todas las decisiones en conciencia y que no aceptó presión alguna. En materia de corrupción, el líder de los socialistas de Palma no dudó en reconocer que «cuando al final hay tantas personas imputadas estoy seguro de que hay muchos inocentes. En ese momento se tomaron las decisiones que se tuvieron que tomar. Nosotros estábamos informados de que había muchos mandos y policías imputados o a las puertas de serlo y lo que no puedes tener son los máximos mandos de la Policía Local de Palma imputados», matiza Hila.

Finalmente, el candidato a la alcaldía de Palma por el PSIB, apuesta por un proyecto policial de proximidad, todo lo contrario del modelo de Mateo Isern. «No necesitamos crear una segunda Policía Nacional. Apostamos por una policía de proximidad, que hagan cumplir las ordenanzas y reforzar los barrios. Eso es lo que nos pide la gente de la calle», concluye.