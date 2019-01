«Discutían mucho, pero dos días después parecía que no había pasado nada»

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Stefanie y Udo en la casa de esta rompió la noche del lunes la tranquilidad en la calle Xiprer, en la urbanización de Las Palmeras. «Los escuchábamos discutir, a veces muy fuerte, pero dos días después los veía y parecía que no había pasado nada», explicaba este martes un vecino.

«Sé que el que era su pareja -Udo-, se había instalado aquí meses atrás, aunque siempre estaba de viaje. Iba y venía con mucha frecuencia», relataba el hombre, que era uno de los pocos residentes de la urbanización con los que Stefanie tenía relación. Asimismo también detalló cómo fueron las amigas de la fallecida las que dieron la voz de alarma. «Llevaban días sin poder contactar con ella y les pareció muy raro. Stefanie tenía que haber viajado a Alemania la semana pasada y descubrieron que no había llegado al hotel que tenía reservado. Vinieron aquí ayer (por el lunes) y se descubrió todo, desgraciadamente».

También tuvo trato con ella una mujer a la que las luces de los bomberos le alarmó la tarde noche del lunes. «Era muy agradable. A él no lo vi nunca por aquí, no sé ni cómo se llamaba. Esto es una tragedia», detalla mientras recuerda que ni ella ni su hija, que le acompaña, no habían podido dormir en toda la noche. Otro residente de Las Palmeras, que apenas había visto «dos o tres veces» por la calle a la mujer, trataba de describir cómo es el día a día en la apacible urbanización. «Normalmente solo escuchamos a los pájaros. Aquí somos de saludarnos y decirnos si mañana va a llover y poco más. Cada uno va a lo suyo. Esta es una zona muy tranquila», subrayaba.