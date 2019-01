El novio de la fallecida en Las Palmeras dejó una flor sobre ella antes de ahorcarse

Encima de una manta eléctrica en funcionamiento y con una flor sobre el cuerpo. Así apareció en la cama Stefanie Petra Scharschmidt, la alemana hallada muerta en su chalet de Las Palmeras, en Llucmajor. A pocos metros, se ahorcó su novio, el empresario Udo Von Salzen. La autopsia no ha podido confirmar que él la asfixiara antes de quitarse la vida y este martes la Guardia Civil barajaba tres hipótesis: que se trate de un crimen machista (que es la posibilidad principal), que ella muriera de forma natural y él no lo soportara y, por último, que fuera un suicidio pactado.

Stefanie, que tenía 59 años y era natural de Hindelang, en Baviera (Alemania), llevaba entre cinco y seis días muerta, con lo que la fecha de la muerte se establece entorno al miércoles día 9. Tal y como avanzó este martes Ultima Hora, su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, sobre todo por la citada manta eléctrica y también porque la calefacción de la casa estaba a toda potencia, lo que aceleró el deterioro del cuerpo. Estaba tapada y no muy lejos, en el pasillo, colgaba el cuerpo de Udo Von Salzen, el empresario de 53 años con el que llevaba año y medio de noviazgo. En el cuerpo de la mujer no se hallaron indicios de violencia visibles, pero los investigadores de la Policía Judicial de Algaida pensaban que la autopsia confirmaría que fue asfixiada hasta la muerte. No fue así. El examen forense, de momento, no ha podido corroborar siquiera que se trate de un crimen machista. Ahora, los expertos están a la espera de los resultados que se han enviado al Instituto Nacional de Toxicología, en Madrid, que permitirán desvelar si la mujer fue narcotizada o drogada. O si la envenenaron.

En el chalet de Las Palmeras, donde la fallecida solía recibir a sus amistades con las que practicaba clases de reiki o otras técnicas de meditación, no se han hallado indicios de pelea, que evidenciaran que la pareja había luchado antes del trágico desenlace. Tampoco hay constancia de denuncias por malos tratos de ella contra él, pero hay un detalle que inclina a los investigadores a pensar que se trató de un crimen machista: Stefanie Petra había contado a sus amigas que la relación sentimental estaba muy deteriorada y que él le había cancelado algunas tarjetas de crédito, entre otros encontronazos. La Benemérita investiga si quería romper la relación. La última vez que la mujer publicó en las redes sociales fue el martes a las 17.23 horas. Poco después, le llegó la muerte.