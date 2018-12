El detenido por agresión sexual: «He sido pesado, la llamé 70 veces, pero no la violé»

Manel Perelló, detenido en Palma por violar, acosar y publicar fotos íntimas de una joven, volvió a ser arrestado en la madrugada de este jueves por la Guardia Civil de Calvià tras quebrantar la orden de protección de la denunciante. El miércoles por la noche, después de quedar en libertad, envió un mensaje al novio actual de la víctima diciéndole que es «un cornudo» y dos fotografías. En una de las imágenes, según su versión, sale tocando un pecho a la perjudicada y en la otra se besa con ella.

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 lo dejó en libertad este jueves sobre las dos del mediodía. El joven, de 23 años, negó que agrediera sexualmente a la denunciante, de 19. «Si hubiera violado a la chica ya estaría en la cárcel. La he acosado, tiene razón, ¿vale? He sido muy pesado, la llamé 70 veces, pero no la violé».

El detenido explicó que la denunciante no es su expareja, sino una amante. La conoció en abril por amigas en común y contactaron a través de Instagram. «El 23 de julio quedamos para fumar marihuana en la plaza del Tubo de Palma. El 27 estuvimos en un hostal porque ella me llamó. El 25 de agosto llegó su novio a Mallorca y seguimos con la relación durante un mes porque me dijo que estaba más a gusto conmigo. Cuando su madre se iba de viaje me llamaba para que fuera a su casa. Fui tres veces, la última el 8 de octubre».

Perelló reconoció que ha compartido vídeos «consentidos» en Instagram besándose con la víctima y tocándole el trasero. «También tengo fotos sexuales con ella pero no las he publicado y las voy a borrar».

La joven, en una ocasión, acudió a la vivienda del acusado y mantuvieron relaciones «con la condición de que borrase las fotos. Era un acuerdo, no la obligué; estaban mi hermana y mi madre en casa». Admitió que a veces seguía a la chica pero antes le avisaba por teléfono. «Tengo todos los registros de llamada. Sí, soy un pesado, pero siempre la llamaba antes de quedar. La llegué a querer sin querer».