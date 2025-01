Cada any, Mallorca és una de les protagonistes destacades a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) i enguany no ha estat una excepció. Amb els lideratges del president Llorenç Galmés i el conseller de Turisme Marcial Rodríguez, el Consell de Mallorca arribava a FITUR 2025 amb una estratègia clara: avançar en la transformació de l’illa cap a un model turístic responsable. Però què vol dir aquesta transformació? Imagina’t una Mallorca on el turisme sigui una oportunitat per a tots, respectuós amb residents i visitants, i on la nostra identitat i territori es preservin. Aquest és el compromís ferm del Consell, un camí que ja feim.

Durant massa temps, els governs d’esquerres van gestionar el turisme sense prioritzar els residents i sense una visió global, augmentant les places turístiques sense considerar altres aspectes com l’impacte ambiental o l’accés a l’habitatge. Aquest model de ‘barra lliure’ ens va dur a una situació crítica, que ara corregim amb decisions valentes. La lluita contra l’oferta turística il·legal n’és exemple i per això incrementam les inspeccions i les sancions: per garantir la convivència i impulsar un turisme més just i respectuós.

Mentre l’oposició es limita a discursos buits i ineficaços, l’estratègia del Consell pren forma amb projectes com la nova filosofia i identitat de marca ‘Ca Nostra’, que promou un turisme responsable i reivindica les nostres arrels i cultura. També amb el compromís ‘Mallorca Pledge’ que uneix tot el sector turístic amb la clara responsabilitat de convertir l’illa en un referent en sostenibilitat. Aquest és el camí cap al futur: protegir el paisatge, garantir l’equilibri entre turisme i qualitat de vida i assegurar que els beneficis del turisme arribin a tots els mallorquins.

A FITUR, Mallorca ha destacat tant per la seva bellesa natural com també per la riquesa de la seva cultura i gastronomia. Els nostres productes autèntics i identitaris, com l’ensaïmada, l’oli d’oliva, la sobrassada, la Flor de Sal, els vins i l’ametlla, no són només delícies culinàries, sinó veritables testimonis de la nostra tradició, paisatge i dedicació. Aquesta promoció posa en valor els nostres productes, crea sinergies entre sectors com l’alimentació, la restauració i el turisme, i impulsa una economia local més forta i cohesionada.

També hem celebrat els èxits dels nostres restauradors, que situen Mallorca com a referent gastronòmic mundial, amb reconeixements com les estrelles Michelin. Amb una cuina que fusiona tradició i innovació ens oferim com una destinació única, on cada plat convida a descobrir la nostra història, terra i el compromís amb la qualitat. Amb el títol ‘Mallorca en essència’ hem sabut adaptar la riquesa dels productes locals a les exigències de la gastronomia global.

Però no ens hem quedat aquí. També apostam per sectors amb gran potencial, com l’audiovisual. Tenim un escenari privilegiat per a produccions internacionals i diversificar el model econòmic és una realitat possible quan hi ha voluntat política.

No som només sol i platja; som cultura, gastronomia, creativitat i història. Aquesta és la Mallorca que hem presentat al món a FITUR 2025: una illa que mira cap al futur sense oblidar els seus orígens, que valora les seves arrels i aposta per un turisme respectuós amb els residents i l’entorn. Des del Consell reafirmam el nostre compromís amb tots els mallorquins i mallorquines, i demostram que una política responsable i sostenible és possible, necessària.

Aquest és el model que defensam amb fermesa. Mallorca no tornarà enrere.