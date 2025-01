Mai els ciutadans de les Illes Balears no s’havien pogut beneficiar de tantes de deduccions fiscals com amb la primera campanya de la renda del Govern de Marga Prohens, referida a l’exercici del 2023. Mai els ciutadans de les Illes Balears no s’havien estalviat tants de sous: més de 32 milions d’euros, un 90,3 % més que l’any anterior. I mai no hi havia hagut tants de contribuents que s’haguessin beneficiat d’alguna de les deduccions. Per primera vegada, s’ha romput la barrera dels 100.000 contribuents beneficiats, fins als 101.839! Pràcticament, superam en un 60 % la xifra del 2022.

Són sens dubte xifres positives, que demostren el compliment de la nostra paraula amb els ciutadans, del nostre programa de govern. El 28 de maig de 2023 ens varen reclamar alt i clar menys imposts, i aquest Govern ha fet des del primer dia el que portam a l’ADN: abaixar-los, perquè els sous, allà on estan millor, és a les butxaques de cada un dels ciutadans.

Les dades que vàrem presentar dimecres passat així ho demostren. 5.517 contribuents s’han beneficiat de la nova deducció per naixement i, a més, ara com ara, ja s’ha fet el pagament anticipat a 1.249 perceptors més. També vàrem millorar la deducció per adquirir llibres de text, i hem passat dels 4,4 milions als 5,9 milions d’estalvi. Igual passa amb la deducció per despeses relatives als menors de 6 anys per motius de conciliació, amb la qual s’ha arribat a quasi 11.000 contribuents i 3,4 milions d’euros. Però l’increment més alt s’ha donat amb la deducció per l’arrendament de l’habitatge habitual: de 3 a 9,3 milions d’estalvi, i de 7.378 a 16.803 contribuents.

Totes tenen en comú que són millores que vàrem introduir per arribar al màxim de beneficiaris, molt especialment als col·lectius que tenen més dificultats, per exemple, per accedir a un habitatge, com els joves, les persones amb discapacitat o les famílies nombroses i monoparentals. Aquest és el camí amb el qual ens vàrem comprometre, i no ens n’hem desviat ni ens en desviarem ni un mil·límetre.

Perquè avui veim com els qui ens han criticat setmana rere setmana per aplicar certes deduccions i incentius fiscals –com amb el programa Lloguer Segur– ara aplaudeixen les mateixes mesures si qui les proposa és el president del Govern d’Espanya. Un president, per cert, que anuncia 30.000 habitatges més sense que n’haguem vist ni un dels 50.000 que va anunciar abans de les eleccions autonòmiques.

I el més sorprenent és que es facin aquests anuncis fiscals després de fer-se públic que estudien que els treballadors que cobren el salari mínim interprofessional tributin, per primera vegada, en l’IRPF. El Govern de les Illes Balears adopta el model contrari. En la pròxima declaració de renda s’aplicarà la baixada de 0,5 punts en el tram autonòmic d’aquest impost a les rendes menors de 30.000 € i, a més, entraran en joc més deduccions, centrades en les rendes mitjanes i baixes: per fomentar l’autoocupació, per les despeses relatives a la cura de persones de més de 65 anys o persones amb discapacitat, o per les despeses derivades de les persones que pateixen esclerosi lateral amiotròfica (ELA), entre d’altres.

Però no volem quedar aquí, perquè les reformes fiscals formen part de l’ADN del Partit Popular. Per això, el Govern de Marga Prohens continuarà amb aquesta política fiscal a la baixa, mentre demana al Govern d’Espanya ampliar el règim fiscal per introduir-hi noves deduccions per a la innovació, i que no caduqui el 2028, sinó que sigui permanent.

Mentre governem, hi haurà menys imposts i més estalvi. Menys pressió fiscal i més renda disponible. En definitiva, menys fum i més política eficaç i eficient.