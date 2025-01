El compromís del Govern d’Espanya en mantenir les ajudes per al transport gratuït a les Illes Balears durant l’any 2025 ha deixat en evidència el Partit Popular. En una estratègia molt maldestre varen anunciar, abans d’haver esgotat les gestions amb el Ministeri, que el 2025 no hi hauria gratuïtat. El més explícit va ser l’Ajuntament de Palma, que sempre ha estat en contra d’aquesta mesura, dient que passàs el que passàs el 2025 l’EMT de Palma tornaria ser de pagament. I de fet va generar amb els seus anuncis tota una psicosi de renovació de targetes ciutadanes davant la urgència del canvi que se suposava començaria l’1 de gener. Quan el més prudent hauria estat esperar a veure si es confirmava el finançament estatal un any més, com finalment ha acabat passant. Per tant, han fet perdre el temps a la gent i han acabat acceptant a contracor la gratuïtat durant tot el 2025.

La gratuïtat del transport públic per als residents i usuaris freqüents va ser una mesura agosarada però molt efectiva, presa pels governs progressistes a partir del darrer trimestre de 2022. La mesura originalment es va fonamentar en la necessitat de pal·liar l’augment dels preus provocat per la crisi de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, però ha acabat ajudant a que la gent agafàs de forma molt massiva el transport públic, i generant un al·licient bàsic per a que la ciutadania aposti més per la mobilitat sostenible. I encara que hi havia dubtes des del punt de vista de les experiències en altres països que això acabàs passant, amb el temps la realitat ens ha donat la raó: gràcies a la gratuïtat molta gent s’ha convençut de l’alternativa que suposa el transport públic. I per tant, no només ha servit per llevar barreres econòmiques a l’ús del transport públic; sinó que també ha ajudat a promocionar el transport públic entre la ciutadania. Cosa que converteix la gratuïtat en una mesura excel·lent per fer front a la necessitat de reduir l’impacte ambiental del transport.

Evidentment, les raons que han acabat per convèncer el Partit Popular tenen a veure amb el fet que haurien tengut mal d’explicar, davant la ciutadania, que els busos i trens són de pagament encara que Madrid aportàs el finançament per a fer-ho possible. I és que en el fons no hi creuen, en la gratuïtat. El mateix batle de Palma ha insistit una vegada i una altra en què això de la gratuïtat del transport públic s’ha d’acabar, perquè genera dèficit i a més fa que els ciutadans emprin el servei de forma ociosa, per només fer trajectes curts o passejar; quan de fet com més s’empra el transport públic millor per a tothom, perquè llevam cotxes dels carrers, perquè contaminam menys, perquè contribuïm decisivament a lluitar contra el canvi climàtic, i aixó té molt més valor que el que val que sigui gratuït.

En el fons aquesta és la prova que per al Partit Popular el transport públic i la mobilitat sostenible no han estat mai una prioritat per a ells. Si ho fossin, haurien continuat el projecte del tramvia, ampliant la flota de l’EMT, o haurien apostat pels carrils bicis o els carrers per a vianants. Per tant, és la força de la gent i la pressió política la que finalment permet no fer passes enrere en matèria de transport públic, com en molts altres àmbits. És qüestió de prioritats.