Més enllà de la campanya feresta, hi ha qualcú que ha trobat bona idea presentar una nova identitat turística per Mallorca «des de la gestió de ser no només una destinació, sinó també, i sobretot, la llar dels seus residents». Bossots.

Ens heu venut a un preu irrisori. Ens heu privat de la possibilitat de llogar una casa. Ens pagau sous miserables. Sou incapaços de posar límits al turisme, de resoldre la crisi de l’habitatge, de promoure polítiques socials que lluitin contra les desigualtats. I després de manifestacions multitudinàries contra el model actual que ens asfixia, presentau una nova identitat turística? Teniu la cara de dir que Mallorca és ca nostra? És ca vostra, traïdors. I si encara continua sent una mica ca nostra és a pesar de vosaltres, no gràcies al vostre despropòsit de brànding.