Avui és el Dia Internacional contra la Violència Masclista o de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Al voltant d’aquesta data són molts els actes i les activitats que s’organitzen denunciant aquesta xacra social i demanant a les administracions més contundència en les mesures que garanteixin els drets i la seguretat de les dones.

L’acte més reivindicatiu tindrà lloc avui a les 19.00 hores (a les set de l’horabaixa), serà la gran manifestació convocada a Palma per part del Moviment Feminista de Mallorca, a la qual ens esperen a totes i tots per fer força davant les administracions perquè millori la resposta davant la violència masclista. Sortirà de les Estacions, vora la plaça d’Espanya, i anirà per les avingudes fins a la plaça del Tub. El 25-N és una bona ocasió, donat el seguiment que fan els mitjans de comunicació per visibilitzar la violència de gènere, encara que, el 25-N hauria de ser cada dia. La misèria humana no té límits. Els malparits són molts, l’any passat es condemnaren per sexe dos-cents vint-i-sis mil homes en tot l’estat espanyol, i cada dia es denuncien prop de vuit casos d’agressió sexual a menors. De moment no es veuen gaires avanços pel que a la violència es refereix, mentre que en la igualtat social de gènere sí que hi ha important resultats. Quant a la violència de gènere, és preocupant que creixi en els comportaments i forma de pensar de molts de joves. Hi ha massa coses a canviar, de vegades sembla que no ens preocupa perquè de moment no ens toca, però es tracta d’un dret de les dones i de justícia social. Qualsevol dia la víctima pot ser la nostra mare, germana, filla, amiga o veïnada.

Tots els agressors han nascut d’una mare, la manca d’empatia que destil·len és execrable, i el sistema no acaba de trobar veritables respostes materials al dolor de les dones. La buidor dialèctica institucional és una constant, que sol desaparèixer als minuts de silenci, dels quals no hi ha garantia que vagin més enllà de ser una acció postural. A efectes pràctics és el que són. A final de desembre, com cada any farem el recompte de mortes.

Per la igualtat i la justícia, anem totes i tots a la manifestació!