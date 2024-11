L’accés a la justícia és un dret fonamental. Tots els ciutadans de Mallorca mereixem que els conflictes es resolguin de manera ràpida i justa.

L’informe del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha posat de manifest que els jutjats de Mallorca estan saturats i no compten amb el personal ni els recursos necessaris. No sols ho denuncien les institucions i els professionals; els ciutadans ho percebem directament quan hem d’acudir a l’administració de justícia, sigui pel tema que sigui. En cap cas, aquesta és una crítica als jutges ni al personal d’aquesta administració; al contrari, l’esforç d’aquest col·lectiu, que sovint es veu sobrepassat per l’excés de càrrega de treball, és evident. El problema és un altre i ben clar: hi ha una manca de recursos humans, materials i d’espais. Aquesta situació es deu bàsicament a la infradotació d’aquests serveis per part del Ministeri de Justícia, tot i la constant reclamació de millores.

Cal mencionar que la situació és especialment greu en els jutjats que tracten casos de violència de gènere, tant a Palma, on és necessari un quart jutjat de Violència sobre la Dona, com a Inca i Manacor, amb competències en aquesta matèria. També caldria l’ampliació d’espais adequats, cosa que milloraria la saturació que afecta, també, la qualitat dels serveis. L’actual seu del TSJIB al Palacio de Justicia s’ha tornat insuficient per acollir no només l’Audiència Provincial, sinó també diverses dependències i serveis que es troben dispersos en altres immobles.

A més, a finals de 2022, els socialistes van fer un dels seus anuncis a so de bombo i platerets en un intent frustrat de donar una solució. Una altra imatge per a llogar-hi cadires! Pilar Llop, en aquell moment titular del Ministeri de Justícia; Francina Armengol, qui va ser presidenta de la CAIB; José Hila, aleshores batle de Palma; i Aina Calvo, que era delegada del Govern, van anunciar solemnement, des de la Sala de Plens de l’Ajuntament de Palma, la imminent adquisició d’un solar apte per a la construcció de la Ciutat de la Justícia.

I saben què? Encara no s’ha fet res de res! Ni tan sols el Ministeri ha comprat el solar tal com es va comprometre. Són d’aquestes coses a què ja ens tenen acostumats els socialistes d’aquí i també els d’allà quan governen: fotos, anuncis i cap solució. Ara bé, això sí: varen quedar ben retratats.

La manca de suport a les Balears per part del Govern de Pedro Sánchez i companyia és més que evident. Ho hem vist amb altres temes, com la gestió de la immigració il·legal o el finançament autonòmic. No li interessam gens ni mica. Un conveni de carreteres sense pagar, el transport públic gratuït en perill, una taxa de fems que ataca la butxaca dels ciutadans... La despreocupació per part de l’executiu central queda cada dia més clara. I, amb tot, Francina Armengol, mallorquina i tercera autoritat de l’Estat, ha decidit sumar-se a aquesta manca d’interès per les nostres illes.

I tornant al tema de reclamar una millor justícia: al Partit Popular ho tenim molt clar i no ens quedarem de mans plegades. No es pot consentir que a Mallorca no puguem disposar d’uns serveis judicials a l’altura dels de la resta d’espanyols. Per això, des del Consell s’ha demanat al Govern d’Espanya que sigui conseqüent i doti aquests serveis amb els recursos adequats. Ens hem d’assegurar que tots els mallorquins tenguin un sistema de justícia que funcioni i pugui cobrir les seves necessitats. En poques paraules: és el nostre dret i no hauria de ser una lluita.