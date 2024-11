Si ven algún día un coche que no supera los cien kilómetros por hora en la carretera de Manacor soy yo. No me insulten. Solo cumplo con la norma de no sobrepasar el límite marcado. Sé que no me darán el Nobel de la paz por eso, pero es una de las pocas cosas que hago bien para poder considerarme buena persona. No supero los cien cuando voy de Palma a Es Cruce a comer. Tampoco cuando vuelvo. Soy así. No soy el único, pero casi. El otro día me adelantó un autobús conducido por un tipo que va por la vida de Fernando Alonso y se cree que esa carretera repleta de rotondas es el circuito de Spa, en Bélgica, según Wikipedia, el más rápido del mundo. Al cabo de unos minutos vi al conductor que había detenido el vehículo. Pensé que sufrió una avería, pero resultó que estaba cambiando a neumáticos blandos para ir todavía más rápido. Supongo que alguna que otra multa caerá a uno de estos tipos, pero de lo que estoy seguro es de que si algún día se me ocurre por alguna urgencia pasar de los cien, me caza el radar a mí. La lotería no me tocará, pero el radar sí. Ese día, a esa hora, en ese tramo de carretera, ahí donde esté el radar, si yo me sitúo a 110, me caza. Pero al tipo del bus no, ni al que supera los 120 y se aproxima a los 130. A esos tampoco. Igual porque llevan un detector de radares, igual porque tienen suerte o igual porque la inconsciencia tiene el premio que casi nunca recae en los que cumplimos con la normativa. Tampoco soy un santo, en ocasiones saco la basura al contenedor con algún bote de cristal dentro, pero es casi más por olvido que por iniciativa propia. De los motivos que llevan a los humanos a dejar las bolsas de basura debajo del contenedor en lugar de dentro hablaré otro día. Supongo que ninguno de ellos vio Barrio Sésamo. Coco lo dejaba bastante claro: cerca, lejos, dentro, fuera. Muchos se perdieron ese capítulo.