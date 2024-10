El primer divendres d’aquest mes es va celebrar la gala anual de la CAEB, en la qual es va reconèixer la feina i la trajectòria de diversos empresaris; sens dubte, un merescut reconeixement. Durant l’acte, la presidenta del Govern, Marga Prohens, va fer una afirmació que cal puntualitzar: deia que «és l’empresariat el que garanteix l’Estat del benestar». En part sí, són indispensables i creadors de riquesa i benestar, però hi ha altres molt importants actors. A més, entre els empresaris hi ha de tot, com a qualsevol altra activitat. Tal vegada, en aquests reconeixements, igual que fan altres associacions per a destacar malifetes, caldria anomenar també a l’Empresari Xerec, que amb el seu comportament i projectes perjudica gran part de la població sense cap causa justificada.

Enguany donaria aquesta distinció a l’empresa que sense mirament està creant un parc fotovoltaic a Son Ripollet o, sigui, una fàbrica industrial per crear electricitat, en sòl rústic i aferrat, paret per paret, als veïns de Son Espanyol. Quins principis morals pot tenir un empresari que, per guanyar un poc més o moltíssim més, no li importa gens ni mica molestar a centenars de persones? És que no hi ha altres llocs per instal·lar les plaques i fer negoci sense perjudicar a tot un barri? Fa més d’un mes que, per mor del moviment de terres, les feines de la maquinària i camions omplen de terra i pols l’interior i l’exterior de les cases del barri; però el més greu està encara per arribar: si es finalitza l’obra, cada estiu, el que entrarà dins les cases serà la calor produïda per les prop de disset mil plaques solars del parc. És un martiri del tot innecessari i pel qual les institucions comparteixen la culpa per consentir tal disbarat.

Mentre a altres localitats de l’Estat decreten la suspensió de llicències per executar aquestes obres i altres prohibeixen la construcció de parcs solars en sòl rústic i residencial, aquí, el passat dia 10, el Consell de Mallorca va tenir l’oportunitat de fer una moratòria per ordenar i planificar l’augment desbocat de projectes de centrals industrials fotovoltaiques en sòl rústic, que denuncia la plataforma ‘Renovables sí, però així no’, i no ho va fer. Ens ensaliven l’orella durant les eleccions dient que ho faran tot pel nostre bé i després ens abandonen.