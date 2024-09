Els parcs de plaques solars o noves indústries fotovoltaiques, a causa de la interessada, irracional i injusta ubicació per part de les empreses, amb el vistiplau del Govern i Consell, estan passant de ser una solució al canvi climàtic a una condemna i creació de grans perjudicis a molts de veïnats. Fa ja anys es varen treure de Ciutat totes les indústries i es dugueren als polígons per evitar les molèsties als ciutadans, però ara sembla que ja no importa el benestar i salut dels veïns, que primer és el gran benefici de les empreses.

S’està començant a muntar un nou parc solar a Son Espanyol. El que varen començar fa unes setmanes a Son Magraner ja és una bogeria. Ho fan just a un parell de metres davant algunes cases habitades i a un centenar de metres de la UIB. Aquest nou parc fotovoltaic de Son Ripollet és un atropellament salvatge als drets de viure tranquil·lament, a ca seva, dels veïnats de Son Espanyol, una bestiesa i immoralitat consentida pel nostre Govern, que deixa de vetllar pels ciutadans.

Es fa una avaluació sobre l’impacte mediambiental, però no es fa una avaluació de l’impacte físic, emocional i anímic que patiran els veïns que viuen aferrats al futur parc. No es diu res o queda amagada la terrible pujada de temperatura que originarà el parc a l’estiu. Als parcs fotovoltaics i zones molt properes es crea una illa de calor, també coneguda com a efecte PVHI, de 2 a 4 graus superior a la temperatura ambient.

Que posis vint plaques solars al teu terrat no passa res, però 16.896 plaques solars a pocs metres de la paret del teu jardí és molt greu. Les plaques funcionen amb cèl·lules de silici, que en rebre el sol es posen a 30º sobre la temperatura ambient. En total, el parc sobrepassa, amb molt, el milió de cèl·lules, cosa que farà que les plaques molts de dies arribin a una temperatura de 63º a 68º graus i els marcs que les envolten són d’alumini, que amb el sol cremen. Moltes cases que fan partió o estan molt properes al parc quedaran dins l’efecte de l’illa de calor, amb dies de 40º graus o més. Els aconsell, si el parc va endavant, no deixin sortir a l’estiu els nins petits a jugar al jardí, els podrien trobar morts per un cop de calor. Enguany han mort 199 persones a les Illes per cops de calor i els nins i majors són els més delicats.