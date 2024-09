Així començo la primera classe del curs per prevenir l’assetjament: «Bon dia. Sóc el vostre professor de Geografia i Història. Em dic Antoni Ballester. Ara passaré llista amb els vostres noms. Si voleu que us diguin d’una manera diferent al nom de la llista m’ho dieu, i us anomenarem així. És molt, molt, molt important que ens portem bé. Jo no us he triat a vosaltres. Us triaria, però no us he triat.

Vosaltres no us heu triat entre vosaltres. Així doncs, és molt important que sigueu bons companys i que ens portem bé. Si algú –o alguna– de vosaltres molesta, heu d’avisar-me a mi, al vostre tutor o tutora, a un altre professor o als vostres pares o familiars. Molestar una altra persona o assetjar-la no és un joc. Per tant, no cal deixar que passi. Si us adoneu que algú molesta de manera seguida una altra persona, heu d’avisar. Això no és ser un acuseta, és qüestió de justícia i honradesa. Aquests tres vídeos (localitzables a Youtube) són adequats en els darrers cursos de Primària, Secundària i Batxillerat si el professor, que és qui millor coneix els seus alumnes, ho troba oportú. El primer dia de classe a Secundària poso el primer vídeo i vint dies després poso el segon vídeo, als quals actiu els subtítols. Bullying, ‘30 minuts’, TV3. L’assetjament escolar comptat per estudiants. BBVA. ‘El País’. Aquest tercer vídeo és pel segon i tercer cicle de Primaria, si el mestre ho troba adequat.

Bullying en Primaria. Cortometraje. Observadores en el acoso escolar. Recursos para profesores.

Vint dies després, faig un recordatori als alumnes: «Us recordeu del que vam veure al vídeo sobre l’assetjament escolar? A veure: Què hi vam veure? Què cal fer-hi si ens adonem que algú molesta reiteradament un altre o una altra? Com va al pati?». Tres setmanes després, torno a repetir les reflexions com a recordatori. Així, m’anticipo a possibles problemes. Quan els infants i els joves col·laboren en lloc de competir, és més difícil que es produeixin casos d’assetjament, ja que es coneixen més entre ells, són més respectuosos, autònoms i responsables.

En cas que els mestres i professors coneguem El primer dia de classe per evitar l’assetjament escolar uns dies després, o uns mesos després d’haver començat el curs, encara que evidentment no és tan efectiu com el primer dia, també el podem fer servir. Aquest primer dia de classe per evitar l’assetjament escolar és com una vacuna, però encara que té una eficàcia alta cal donar dosis de record, perquè sigui encara més alta, i repetir la sessió el primer dia de classe després de Nadal amb algunes seqüències del vídeo Bullying, ‘30 minuts’, TV3 i en tornar de les vacances de Pasqua amb el vídeo L’assetjament escolar contat per estudiants, BBVA. El País. Aquestes classes normalment dificulten l’assetjament i faciliten un bon clima de l’aula des de els inicis de les classes. A més, és una prevenció eficaç dels conflictes i dels problemes disciplinaris. Això fa que, encara que no sigui en tots els casos, moltes vegades, l’assetjament no vagi a més.