Les festes d’estiu a Son Espanyol són un dels esdeveniments més desitjats i esperats amb il·lusió pels nins i també la gent major del barri. L’associació s’afanya i fa una gran feinada perquè surti tot bé i tothom gaudeixi d’aquests dies de festa de final de juliol i principi d’agost: donà el sus una bona llonguetada i l’humor de Madò Pereta. Ballades, rifes, caminades pel barri, concerts, màgia, campionats de truc, parxís i ping-pong, festa infantil amb castell i jocs d’aigua, rialles amb en Xavi Canyelles i com a colofó, el diumenge dia 4, nit de teatre. Unes festes que creen amistat i sentiment de poble.

Però precisament el darrer dia, com cada any, la fosa sèptica del Casal de Barri, propietat de l’Ajuntament, on es fan les festes, vessà al carrer, davant una de les portes de sortida, a causa de la gran quantitat de gent que es reuneix en aquestes instal·lacions els dies de festa, fent que cada dia hagi de passar Emaya a buidar-la, el dia que no ho fa brolla enterra un suc groguet resultat de les miccions dels assistents, havent-hi de tancar els excusats per evitar segueixi tan desagradable fet.

La culpa és de l’Ajuntament, que ignora aquest barri fent que sigui l’únic de Palma que no té xarxa d’aigües brutes. El projecte és senzill, ja fa un parell d’anys que està fet i quantificat, sols falta licitar i adjudicar l’obra, però degut a la inoperància del senyor Hila dorm a un calaix d’Emaya. Ara amb el nou consistori, que sembla ha entrat amb ganes de fer feina, és d’esperar que se solucioni prest aquesta incoherència. No dur a terme la canalització de les aigües brutes, en el futur serà un greu problema, ja que a Son Espanyol hi ha més de 300 pous bruts que filtren les aigües fecals a les capes freàtiques, amb el perill de contaminar-les.

Amb la sequera i falta d’aigua, només faltaria que per negligència del nostre Ajuntament es contaminessin alguns aqüífers de Ciutat.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en el seu discurs d’obertura de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat, va dir que un dels grans objectius del seu Govern, era garantir la preservació dels sistemes naturals, principalment per a la regulació del clima, «la qualitat de les aigües i la depuració de contaminants». Estaria bé comencés per Son Espanyol.