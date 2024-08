Hasta no hace aún mucho tiempo, si un palmesano quería ver en vivo y en directo el rodaje de una película o de una serie de televisión, tenía que irse a Madrid o a Barcelona y si además quería ver a alguna gran estrella internacional, no le quedaba más remedio que desplazarse hasta Hollywood, París, Londres o Nueva York. Pero esto era antes, porque en estos últimos años los palmesanos hemos podido ver actuando o paseando por nuestras calles a astros como Timothy Hutton, Halle Berry, Tom Hanks, Nicole Kidman o Morgan Freeman, casi con la misma facilidad con que uno puede toparse con el vecino del tercero izquierda o con la dueña del colmado de enfrente. Además, en 2019 se empezó a rodar en la isla la serie británica The Mallorca Files, que está teniendo bastante éxito en todo el mundo. Precisamente, hace unos meses vi cómo filmaban un episodio de esta producción en el Consell de Mallorca, que había sido acondicionado para la ocasión como una comisaría de policía. La curiosidad me pudo, así que me detuve varios minutos en la calle Palau Reial, observando con detalle todo lo que sucedía. Mientras contemplaba el preparativo de una toma, por unos momentos dejé volar por completo mi imaginación y me vi como el director de cine que siempre quise ser, fantaseando con la idea de que en realidad yo mismo podría haber estado rodando ese episodio. Una vez ya de vuelta al mundo real, pensé que quizás aún podría estar a tiempo de intentar introducirme en ese mundo fantástico, aunque me temo que sería ya solo como extra o como chico de los recados.